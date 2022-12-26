СБУ повідомила про підозру бойовику "ДНР", який грабував мешканців Каховки

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ДНР", який воював проти України.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, бойовик на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до ворожого "військкомату" у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині. Там його призначили старшим стрільцем у складі 9-го полку морської піхоти 1-го армійського корпусу РФ.

"Перебуваючи у лавах агресора, брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у напрямку Херсон-Кривий Ріг. Крім цього зловмисник спільно з російськими загарбниками здійснював розбійні напади на жителів захопленої Каховки. Під час таких "нальотів" окупанти грабували громадян, а у разі спротиву – застосовували зброю", - йдеться у повідомленні.

Бойовик потрапив в полон українських захисників у жовтні 2022 року, у нього вилучили автоматичну зброю і боєприпаси.

За даними контррозвідки СБУ, затриманим виявився мешканець Донецької області.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни),

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану),



ч. 5 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.



Йому загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій отримала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який здійснював розвідку прикордонної території Сумської області. Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення.