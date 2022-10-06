СБУ повідомила про підозру депутатам-колаборантам та представникам окупаційних адміністрацій Харківщини

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще шістьох зрадників і колаборантів у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях сходу України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що під час тимчасової окупації Харківської області вони добровільно приєдналися до агресора і допомагали йому розграбовувати регіон та переслідувати мешканців.

"У ході слідчо-оперативних заходів задокументовано злочинні дії двох депутатів Липецької сільської ради. В період захоплення місцевої територіальної громади обидва посадовці підтримали загарбників і погодились з ними співпрацювати", - зазначають в СБУ.

За таку "лояльність" представники країни-агресора призначили своїх поплічників до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там один з них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом зловмисникам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

"Крім того, у ході оперативної роботи викрито підривну діяльність колишнього начальника сектору дізнання одного з відділів поліції Чугуївського району. На початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік агресора, який призначив його керівником слідчого підрозділу у так званому "отдєлє поліціі" тимчасово окупованого Вовчанська", - повідомляють в СБУ.

Перебуваючи на "посаді", зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій.

На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Співробітники СБУ проводять комплексні заходи щодо встановлення його місцезнаходження і притягнення до відповідальності.

Також на державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, викрито колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби у Харківській області.

Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення "бюджету" окупантів.

Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням "податків і зборів" з місцевих жителів, у тому числі підприємців.

Наразі двом зрадницям вже обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти державної безпеки України", - констатують у відомстві.

Нагадаємо, СБУ встановила ще 12 правоохоронців-перевертнів, які займаються репресіями та фабрикують "докази" проти українців на тимчасово окупованих територіях. Їм світить до 15 років позбавлення волі.