СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Державної Думи РФ Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що посадовець входить до найближчого оточення Рамзана Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області.

З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті.

"Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату «Азовсталь».Крім цього, російський депутат поширював через власний Телеграм-канал пропагандистські відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію РФ проти України", - зазначають в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

В СБУ додали, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Раніше СБУ зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку голови Чеченської республіки РФ Рамзана Кадирова, заступника начальника управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській республіці Данііла Мартинова та командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Юг" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії РФ Хусейна Межидова.