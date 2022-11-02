СБУ повідомила про підозру дочці ексміністра оборони України

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку колишнього міністра оборони України Павла Лебедєва (2012-2014 рр) Олені Шутовій.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Повідомляється, що наразі Київська міська прокуратура заочно повідомила Олені Шутовій про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 10 років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, які постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Також у червні цього року за матеріалами СБУ суд арештував та передав в управління АРМА 645 залізничних вагонів, 30 земельних ділянок і 30 об‘єктів нерухомості, які належали сім’ї цього міністра часів Януковича.

"СБУ продовжує роботу для встановлення та притягнення до відповідальності всіх зрадників та колаборантів, які діяли на шкоду державним інтересам України", - зазначили в СБУ.

Раніше президент Володимир Зеленський видав окремий указ №694 від 12 жовтня, що передбачає введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій у вигляді блокування на 10 років активів щодо чотирьох осіб, до яких подібний захід вже був застосований.

Зокрема, рішення стосується колишнього президента Віктора Януковича, наближеного до нього за часів президентства бізнесмена Сергія Курченка та ексміністра оборони Павла Лебедєва.