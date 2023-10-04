СБУ повідомила про підозру "герою РФ", який вбивав цивільних у Бучі

Служба безпеки встановила особу ще одного громадянина Російської Федерації, який має відношення до масових катувань та вбивств мирних жителів під час тимчасової окупації Київщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Командирові розвідвзводу 104 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії Збройних Сил Російської Федерації лейтенанту Нурсултану Муссагалеєву СБУ повідомила про підозру у зв'язку із фактами порушення законів та звичаїв війни, згідно зі статтями 28, частина 1, та 438, частина 2, Кримінального кодексу України.

За інформацією слідства, у березні 2022 року підозрювані прибули на блокпост, розташований між окупованими селами Забуччя, Дмитрівка та Михайлівка в Бучанському районі Київської області. Командир виявив у телефоні одного з затриманих чоловіків, 29-річного місцевого жителя, фотографії коктейлів Молотова та матеріали для спорудження блокпостів.

Незважаючи на те, що чоловік був беззбройним і заявив окупантам, що він є цивільною особою і не становить для них жодної загрози, його було затримано, поміщено у бронеавтомобіль і вивезено до лісопосадки.

Повідомляється, що затримано жорстоко катували, а потім за наказом Муссагалеєва розстріляли і покинули тіло на місці вбивства.

В СБУ додають, що перебуваючи на окупованій території Муссагалеєв брав участь у так званих "зачистках", спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

Після втечі загарбників з Київщини, у червні 2023 року указом президента РФ Муссагалеєву було присвоєно звання героя РФ. Золоту зірку йому вручив особисто міністр оборони країни-агресора.

Правоохоронці також встановили особи двох підлеглих Муссагалеєва, які за його наказом розстріляли потерпілого. Ними виявились заступник командира взводу окупантів старший сержант Олексій Колесніков та командир 2-го відділення ворожого підрозділу сержант Олександр Вісєлков. Їм теж оголошено підозру.