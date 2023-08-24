СБУ повідомила про підозру колишнім посадовцям кримського МВС

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо чотирьох зрадників, які займали керівні посади в колишньому Кримському територіальному командуванні Внутрішніх військ МВС України, але в подальшому перейшли на бік ворога. На підставі зібраних доказів всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, всі четверо ворожих поплічників беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Служби безпеки України задокументувала злочинну діяльність Олександра Полонського – колишнього заступника начальника управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України, відповідального за роботу з особовим складом.

Перебуваючи на посаді, він першим серед інших підтримав окупацію українського півострова і "присягнув на вірність Росії". У результаті цього загарбники призначили його на посаду "заступника командира окремої бригади внутрішніх військ РФ по Республіці Крим та місту Севастополь".

Іншим зрадником є Віталій Степанчук – ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з тилу. Після вступу до рядів агресора, він зайняв посаду "заступника начальника управління матеріального та технічного забезпечення Росгвардії в місті Севастополь".

Під час перебування на цій посаді, він відповідав за організацію логістики щодо постачання пального та продуктів харчування для осіб, залучених до каральних заходів у тимчасово окупованій частині південної України.

Ще одним зрадником за інформацією СБУ є Віктор Бойко – ексзаступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з озброєння. На даний час він включений до командної структури так званого "Головного управління військ Росгвардії по Республіці Крим та місту Севастополь".

Наразі він керує угрупованнями РФ, які здійснюють так звані масові "зачистки" серед цивільного населення в окупованих районах Запорізької області та на лівобережжі Херсонщини.

Останнім з четвірки є Сергій Свириденко – колишнього заступника начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з громадської безпеки.

Після окупації півострова зрадник залишився у Сімферополі та вступив до лав агресора, і отримав посаду начальника штабу військ Росгвардії по м. Севастополю.

Наразі СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місць перебування зловмисників для їх притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.