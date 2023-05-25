СБУ повідомила про підозру командувачу Чорноморським флотом РФ, який наказав обстрілювати Україну “Калібрами”

Служба безпеки встановила, що віцеадмірал ВМС Росії Віктор Соколов причетний до масованих російських ударів по цивільним об’єктам України. З серпня 2022 року він особисто віддавав накази здійснювати пуски крилатих ракет “Калібр” по українській енергетичній інфраструктурі. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідчі СБУ повідомили Соколову про підозру одразу за кількома статтями. Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також планування, підготовку та ведення агресивної війни вчинене за попередньою змовою.

За даними СБУ, внаслідок цих обстрілів загинуло четверо людей, ще 40 було поранено.

Випущені ракети пошкодили енергооб’єкти у Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Окрім цього, внаслідок обстрілів було завдано значних втрат національній системі життєзабезпечення, тимчасово зупинилася робота десятків навчальних закладів, лікарень та інших соціальних установ.

Раніше Служба безпеки повідомила про підозру заступнику командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанту Анатолію Концевому, який який віддав наказ знищити "Мрію".