СБУ повідомила про підозру "міністрам ДНР", які організовували депортацію дітей-сиріт до РФ

Служба безпеки у результаті слідчо-оперативних дій зібрала беззаперечні докази вини ще двох "посадовців ДНР". Зловмисниками є "министр здравоохранения" та "министр доходов и сборов".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Ці двоє російських громадян входять до найближчого оточення ватажка терористів Пушиліна і за його "протекцією" були призначені до керівних лав окупаційних органів у липні цього року. Саме вони причетні до організації примусового вивезення українських дітей-сиріт з тимчасово захоплених районів Донеччини до РФ під виглядом поїздок до дитячих таборів", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, керівник окупаційного "Минздраву" також займався переформатуванням медичної галузі регіону під потреби країни-агресора. Встановлено, що за його вказівкою переоблаштовують місцеві лікарні у військові шпиталі для прийому поранених окупантів.

При цьому очільник "Минфину ДНР" займається питаннями перелаштування промислових потужностей регіону для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Однак, СБУ встановила місця їх перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці Служби безпеки зібрали беззаперечні докази вини 15 учасників терористичних угруповань "Л/ДНР", які штурмували українські міста на півдні та сході України.