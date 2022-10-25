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СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ
Служба безпеки продовжує викривати військові злочини, вчинені вищим військово-політичним керівництвом Кремля. У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що високопосадовець сприяв Міноборони країни-агресора РФ у переміщенні особового складу, озброєння та військової техніки окупантів до кордонів нашої держави та у захоплені райони.
Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Співробітники СБУ задокументували, що у період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савєльєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні СБУ.
Зазначається, що для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів. Для цього очільник Мінтранспорту РФ дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії "российские железные дороги" і так званого "федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымская железная дорога".
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
- ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Санкція статей передбачає покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.
Раніше СБУ оголосила у розшук заступника голови Радбезу Російської Федерації Дмитра Медведєва та офіційну представницю МЗС Росії Марію Захарову.