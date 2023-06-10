СБУ повідомила про підозру "міністру транспорту" з Криму та ще сімом колаборантам

Служба безпеки України оголосила про підозру ще вісьмом колаборантам. Серед них так званий "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька, зрадники з Луганщини і Харківської області. СБУ проводить всі можливі заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що призначений "міністр транспорту Республіки Крим", очолив псевдоустанову у квітні цього року за протекцією зрадника Аксьонова. Він отримував аказівки з Москви, згідно з якими повинен був забезпечувати логістику перекидання російських військ з території півострову на південний фронт.

Також підозру отримав гауляйтера Сєвєродонецька, який після окупації міста добровільно співпрацював з ворогом і погодився на нову посаду. Відомство зазначає, що він був мером Брянки ще за часів Януковича, а потім залишився на окупованій території.

Окрім нього, СБУ викрила колишнього посадовця міліції, який у листопаді 2014 року приєднався до терористичного угруповання "ЛНР", а у березні 2022 року він очолив "відділ поліції" в окупованому Новоайдарі, де насаджував кремлівський режим і придушував рух опору.

Зрадникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (держана зрада) і ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування).

Ще однією ворожою поплічницею виявилась мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області. Під час захоплення селища вона добровільно погодилась очолити "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" і працювати у складі місцевої окупаційної адміністрації РФ.

Решту колаборантів було викрито у Херсонській області. Під час окупації, троє херсонців вирішили співпрацювати з окупантами і обійняли керівні "посади" у створеній загарбниками "виборчій комісії". Зрадники відкрили "виборчі дільниці" у декількох місцевих школах і лікарнях іфальсифікували голоси на користь країни-агресора.

Після звільнення Херсонщини колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину регіону. СБУ заочно повідомили усім фігурантам про підозри за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).