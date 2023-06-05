СБУ повідомила про підозру настоятелю УПЦ (МП) із Харківщини, який публічно підтримав дії РФ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру священнослужителю УПЦ (МП) у Харківській області, який виправдовував і визнанавав правомірною збройну агресію РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Під час тимчасової окупації Харківської області він підтримав російських загарбників і закликав місцевих жителів зробити те саме, повідомляє СБУ.

Під час деокупації Харківщини, клірик разом з родиною втік до Росії.

Перебуваючи на території РФ, він почав записувати відео на підтримку війну. В одному з них зрадник назвав війну проти України "війною всього світу з руським міром".

Повідомляється, що священнослужитель розповідав, як йому шкода загиблих, але він аргументував це "неминучістю" та порівнює війну, розпочату РФ проти України, с "хірургічною операцією, в якій потрібно вирізати хворий орган".

Дане відео розмістили на своїх каналах прокремлівська партія РФ "Єдина Росія", центральний канал "росТБ" та інші численні пропагандистські медіаресурси країни-агресора.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Підозру від СБУ отримав і настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської Єпархії УПЦ (МП) за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її "церквою антихриста" і "сатанинською".