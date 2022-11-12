СБУ повідомила про підозру очільнику "минздрава Крыма", який змінив медичну систему півострова під військові потреби окупантів

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які допомагають ворогу у тимчасово захоплених регіонах України. В ході розслідування зібрано доказову базу про злочинну діяльність так званого "министра здравоохранения АР Крым".

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Встановлено, що "посадовець" організував постачання лікарських засобів, обладнання і автомобілів з медзакладів півострова на потреби російських військових, які атакували південь України", - зазначають у відомстві.

Крім того, за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому загарбників.

За даними слідства, колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації.

Там він отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії "Единая Россия", у складі якої був "депутатом Судакского горсовета".

У жовтні минулого року представники Кремля призначили його "первым заместителем министра здравоохранения" в Криму, а 22 липня цього року він очолив це "міністерство".

До його основних завдань входило "переформатування" системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії рф проти нашої держави.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України", - підкреслюють в СБУ.

Раніше СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савєльєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти України.