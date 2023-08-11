СБУ повідомила про підозру одеситці, яка передавала окупантам інформацію про українських військових

Служба безпеки затримала в Одесі інформаторку ФСБ, яка за гроші "зливала" інформацію про українських військових. Вона збирала дані про місця базування Сил оборони на території обласного центру, а після повітряних атак фіксувала наслідки та звітувала ворогу. Зрадниці вже повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Слідство встановило, що користуючись її інформацією, ворог здійснював повторні повітряні удари по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет та дронів-камікадзе. ФСБ також цікавила інформація про вразливі місця військових об’єктів і підрозділів ЗСУ, гуманітарного забезпечення та критичної інфраструктури.

За це інформаторка отримувала від 50 до 500 доларів, залежно від цінності інформації. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала розвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, для конспірації зрадниця постійно змінювала мобільні номери і телефони. Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки і засоби зв’язку із доказами її діяльності на користь Росії.

Наразі вона під вартою і повністю визнала свою вину у співпраці з ворожою спецслужбою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення.

Зауважимо, СБУ постійно знаходить зрадників, які співпрацюють з ворогом. Нещодавно була проведена багатоетапна спецоперація, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині.

Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України.