СБУ повідомила про підозру "політологу" Медведчука

Служба безпеки зібрала доказову базу на прокремлівського "політолога" Олександра Лазарєва, який допомагає агресору у війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Лазарєв ще до початку повномасштабного вторгнення входив до пулу публічних псевдоекспертів, які працювали на Медведчука, Мураєва та Шарія.

Сам Лазарєв безпосередньо займався "розкруткою" медійних образів поплічників Кремля і допомагав їм у просуванні ворожих наративів в інформпросторі.

Для цього був частим "гостем" в ефірах підсанкційних каналів "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" і "russia today".

У своїх коментарях він неодноразово виправдовував агресивну політику Москви і називав бойові дії на сході України "громадянською війною".

Втім, після 24 лютого минулого року Лазарєв приховано виїхав за кордон.

Згодом він прибув на територію окупованого Криму та приєднався до найближчого оточення Аксьонова, якому допомагає у проведенні ворожих інформкампаній на півострові.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а також за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.