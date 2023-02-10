СБУ повідомила про підозру прокремлівській пропагандистці Монтян

Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку, відомого адвоката Тетяну Монтян, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що перебуваючи на території країни-агресора, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях російських спецслужб.

Для цього регулярно виступає на російських телеканалах, де активно закликає до зміни меж державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань.

Також вона масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на Ютуб і в Телеграм, які нараховують майже півмільйона підписників.

"За даними слідства, зловмисниця виїхала до Росії ще у 2021 році. З тих пір вона постійно відвідує тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей для підготовки пропагандистських сюжетів на користь кремлівського режиму", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.