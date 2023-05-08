СБУ повідомила про підозру російському актору, який закликав знищити Україну

Служба безпеки України повідомила про підозру російському актору-пропагандисту Володимиру Машкову, який закликав до знищення України, через приєднання її до РФ. СБУ зібрала доказову базу на російського актора, який публічно виправдовує збройну агресію Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників); ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України. Розслідування проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Правоохоронці повідомляють, що підозрюваний входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії і після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю Путіна.

Використовуючи власну сторінку Instagram, а також Telegram- та YouTube-канали, актор публічно закликав до приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Підтримував проведення псевдореферендумів про приєднання цих областей до складу рф, закликав до зміни меж території та державного кордону України.

Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук та обрання запобіжного заходу.