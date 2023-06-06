СБУ повідомила про підозру ще 7 топколаборантам: серед них – соратниця Аксьонова

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще 7 чиновників-колаборантів, які переховуються на тимчасово окупованій території України. Однією з них є очільниця створеної агресором "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що кандидатуру Пісарєвой особисто погодив місцевий гауляйтер Аксьонов. До цього призначення вона була так званою "першою заступницею міністра культури" на тимчасово захопленому півострові.

Перебуваючи на цій "посаді", після початку повномасштабного вторгнення Пісарєва координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ.

"Тоді фігурантка публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала мешканців Криму вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний "військовий комісаріат Криму" нагородив її грамотою", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, до захоплення українського півострова Пісарєва керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки.

Однак, під час його захоплення підтримала агресора і згодом увійшла до так званого "кадрового резерву" окупаційної адміністрації.

Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби України в Луганській області.

Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилась на "пропозицію" агресора очолити так зване "казначейство ЛНР".

До "штату" псевдоустанови вона залучила ще п’ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів.

У складі окупаційного органу вони стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби ЛНР".

На цих "посадах" вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були задіяні на східному фронті.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Крім того, шістьом представникам "казначейства лнр" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше за матеріалами Служби безпеки суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради, який очолив окупаційне "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій частині регіону. Загальна сума заблокованих активів становить 500 млн грн.