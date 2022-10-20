СБУ повідомила про підозру ще двом колаборантам

Служба безпеки України повідомила про підозру двом представникам окупаційної влади на звільненій Харківщині.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, 48-річний місцевий мешканець від початку окупації селища Чкаловське добровільно пішов на співпрацю з окупантами. З березня він обіймав посаду "голови об'єднаної громади" та здійснював в інтересах ворога організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Ще один місцевий мешканець був "старостою" Чкаловського. Він регулярно брав участь у засіданнях окупаційної адміністрації в місті Балаклія і здійснював за їх вказівкою збір інформації та заяв від мешканців Чкаловського.

"Співробітники СБУ затримали "старосту" Чкаловського після деокупації селища. "Голова громади" втік на територію країни-агресора ще на початку контрнаступу Збройних Сил України. Наразі його оголошено у розшук", - йдеться в повідомленні.

Цим фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів на деокупованій Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторів фейкового референдуму РФ.