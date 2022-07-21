​​СБУ повідомила про підозру судді т. зв. "ДНР", який засудив до страти іноземних захисників України

Служба безпеки повідомила про підозру судді так званої "Апеляційної палати Верховного суду ДНР". Він усупереч вимогам міжнародного права засудив до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що ці іноземці добровільно вступили до Збройних Сил України і героїчно стримували російську агресію на Донеччині, де й потрапили у полон у квітні 2022 року.

"Своїм "вироком" псевдосуд терористичної організації "ДНР" порушив норми міжнародного законодавства. А саме: вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цей псевдосуд порушив імунітет комбатантів (право осіб, що входять до складу збройних сил сторони конфлікту, брати безпосередню участь у воєнних діях) та позбавив їх права на неупереджене та нормальне судочинство.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили псевдосудді про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Триває досудове слідство за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, так званий "Верховний суд" терористичного угруповання "ДНР" 9 червня засудив британців Ейдена Асліна, Шона Піннера та марокканця Саадуна Брагіма до страти. Усі три іноземці воювали на боці України проти російських окупантів та потрапили в полон.

Проте у США засудили винесений в "ДНР" смертний вирок іноземцям і закликали дотримуватися міжнародного права.