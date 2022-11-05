СБУ повідомила про підозру судді з Євпаторії, який сприяв депортації кримчан до Сибіру

Служба безпеки продовжує викривати зрадників, які перебувають у тимчасово захоплених районах України. У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій за співпрацю з РФ повідомлено про підозру ще двом колаборантам, серед них – суддя з окупованої Євпаторії.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, колишній суддя з тимчасово окупованого Криму після захоплення півострова добровільно приєднався до загарбників. За це вони призначили його так званим "суддею Євпаторійського міського суду".

"Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник приймав незаконні рішення щодо примусового видворення місцевих жителів до віддалених регіонів РФ, включаючи Сибір. Він призначав "судові" вироки за нібито порушення діючих "законів" країни-агресора. Тим самим "суддя" окупаційного органу грубо порушував українське законодавство та міжнародне гуманітарне право", - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ на підставі зібраних доказів повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім цього, співробітники СБУ викрили ще одного колаборанта, що переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Ним виявився колишній заступник начальника Херсонської митниці, який після захоплення частини регіону підтримав загарбників.

Згодом він погодився з пропозицією агресорів очолити "налогову службу Херсонської області".

Встановлено, що відповідну "протекцію" йому забезпечив колишній заступник голови облради, депутат-колаборант Віталій Булюк, якого ворог призначив "першим заступником голови" місцевої окупаційної адміністрації.

За даними слідства, його "протеже" організував незаконний збір "податків" на користь РФ, а також сприяв рейдерському захопленню українських підприємств, які відмовились від співпраці з агресором.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

У ході оперативних дій Служба безпеки встановила місце знаходження обох ворожих поплічників, задокументувала їх злочинну діяльність та проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки встановила особи ще чотирьох ворожих поплічників, які вступили до створеного окупантами "главного управления МВД по Запорожской области".