СБУ повідомила про підозру священнику з Лаври, на богослужінні якого прославляли "русскій мір" (ФОТО)

Служба безпеки повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого в одному з храмів у Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір". Серед підозрюваних – священник.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями", - йдеться у повідомленні.

Так, вказані особи підозрюються у вчиненні правопорушень за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше священник Православної церкви України Михайло Омельян опублікував у Facebook відео, яке, як він заявив, він "отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі". На відео у храмі співають пісню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври.