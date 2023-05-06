СБУ повідомила про підозру всім російським сенаторам: підтримали "приєднання" до РФ тимчасово окупованих регіонів України

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лютому 2022 року посадовці підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Також вони одностайно підтримали звернення президента Росії про використання збройних сил РФ за межами країни.

"Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - підкреслили в СБУ.

Крім цього, у жовтні минулого рокучиновники ратифікували "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським сенаторам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

В СБУ додали, що зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки рф Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.