СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) одразу у трьох областях (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зазначають в СБУ.

Там підкреслюють, що за безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Зокрема йдеться про:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП);

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП);

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон);

Управління Черкаської єпархії УПЦ;

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси);

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси);

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань);

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район);

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси);

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район);

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район);

релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси);

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району).

В СБУ зазначають, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслюють в СБУ.

Зазначимо, СБУ 5 грудня провела контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.

А 3 грудня співробітники СБУ провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Раніше СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).