СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у дев’яти областях України (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській областях.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - підкреслюють в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Зокрема, обшуки проходять на таких об’єктах:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м. Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

В СБУ зауважують, що всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Харківській області. За підсумками проведеної роботи, співробітники спецслужби виявила велику кількість доказів підтримки російських окупантів зі сторони єпархії.

Зазначимо, СБУ провела вже серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

Нещодавно СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ. У своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.