СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зауважують в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, 3 грудня співробітники СБУ провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Раніше СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).