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Злочинність
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СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)

СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема йдеться про Мгарський Спасо - Преображенський чоловічий монастир Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зауважують в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, заборонених до обігу.

Фото 2 — СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)
Фото 3 — СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)
Фото 4 — СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)
Фото 5 — СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)
Фото 6 — СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у Полтавській області (ФОТО)

Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслюють в СБУ.

Нагадаємо, 3 грудня співробітники СБУ провели контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Раніше СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).

Автор:
Світлана Манько