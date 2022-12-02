СБУ проводить обшуки на об’єктах УПЦ (МП) у трьох областях України (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах УПЦ (МП) у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією – у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі.

Зокрема йдеться про:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир (м.Житомир);

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря (Житомирський район);

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм (Рівненська область).

"Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - зазначають в СБУ.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"Вкотре наголошуємо: у своїй діяльності СБУ діє виключно в межах Конституції України та діючого законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - підкреслюють в СБУ.

Раніше СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, де черниці закликали до "пробуждения матушки-Руси".

Нагадаємо, співробітники СБУ та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (Московського патріархату, РПЦ в Україні).