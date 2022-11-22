СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

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Про це повідрмляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що обшуки проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Тож вказані заходи проводяться для:

▪️недопущення використання Лаври як осередку «русского мира»;

▪️перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

▪️убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

▪️ проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

▪️ здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - підкреслюють в СБУ.

Зазначимо, раніше СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом прославляння "русского міра" в одному з храмів Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що раніше священник Православної церкви України Михайло Омельян опублікував у Facebook відео, яке, як він заявив, "отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у Лаврі". На відео у храмі співають пісню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь".