СБУ проводить обшуки у нардепа Шуфрича за підозрою у держзраді

Вранці 15 вересня Служба безпеки України проводить обшуки у народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича. Його підозрюють у державній зраді.

Як повідомив журналіст Юрій Бутусов, Шуфрича звинувачують у держзраді за "поширення російської пропаганди" на телеканалах.

"Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин Київської області", - написав Бутусов.

За його словами, Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створеної співробітником ФСБ РФ та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем.

За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича виступав на телеканалах України та Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики.

Офіційно наразі СБУ не підтвердила дану інформацію.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким дозволив Державному бюро розслідувань провести заочне розслідування щодо колишнього нардепа від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна.