СБУ "розколола" співробітника білоруського КДБ, який воював на стороні окупантів

Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії "Редут" пішов воювати проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у лавах окупаційного угруповання громадянин Білорусі брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.

Серед його основних завдань був збір розвідданих про зразки іноземного озброєння, які надходять підрозділам ЗСУ від західних партнерів.

Крім того, він намагався розвідати плани можливої участі російських ПВК у спробах усунення від влади діючого режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Українські захисники захопили ворожого поплічника у полон під час одного з боїв на Донеччині у вересні минулого року.

Затриманий одразу намагався видати себе за "рядового" бойовика і тим самим хотів приховати свою приналежність до білоруської спецслужби.

Однак співробітники військової контррозвідки СБУ "розкололи" зловмисника і отримали від нього інформацію про поставлені завдання.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 10 років ув’язнення.

Як свідчать матеріали слідства, злочинцем є мешканець Мінської області, якого у грудні 2020 року зарахували до складу 2-го антитерористичного відділу КДБ на посаду "розвідника".

"Після початку повномасштабного вторгнення отримав завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За легендою він мав діяти під виглядом іноземного найманця, а зібрану розвідінформацію передавати у Мінськ через зв’язкового. Для цього влітку минулого року прибув до тренувального табору російської ПВК, де пройшов оперативно-бойову підготовку під керівництвом кадрових співробітників російських спецслужб. Потім його перекинули у складі окупаційного угруповання на східний фронт", - повідомили в СБУ.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 447 Кримінального кодексу України (найманство).

Раніше в СБУ повідомляли, що затримали громадяна республіки Білорусь, який приїхав убивати українців у складі російської приватної компанії "Редут".

Тоді він був поранений і перебував в українському полоні, куди потрапив під час контрнаступу ЗСУ на Донецькому напрямку.