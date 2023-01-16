СБУ розпочала нове провадження щодо депутата Держдуми РФ, який брав участь у бойових діях в Україні (ВІДЕО)

Служба безпеки зібрала додаткові матеріали та розпочала нове кримінальне провадження щодо депутата Державної думи РФ Олексія Журавльова, який брав участь у бойових діях проти Сил оборони України на східному фронті.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення Журавльов регулярно приїжджав до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там він увійшов до складу російського угруповання бойовиків "інтернаціональна бригада "Пятнашка".

"Перебуваючи у лавах окупантів, він інспектував тимчасово захоплені населені пункти та виступав одним із головних "ньюзмейкерів" Кремля, включаючись в ефіри пропагандистських телеканалів з фронту. Крім цього, розгорнув широку агітаційну кампанію на підтримку збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Журавльов під час пропагандистських заходів публічно закликав до активізації так званої "денацифікації" та знищення 2 млн українців. Також російський депутат агітував мешканців захоплених районів Донеччини вступати до окупаційних угруповань РФ.

Раніше СБУ вже повідомила йому про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за участь у голосуванні Держдуми РФ про визнання Кремлем незалежності самопроголошених "Л/ДНР". Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років або довічного позбавлення волі.

Нові обставини слідчі СБУ кваліфікують за ст. 260 ("участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань") та ст. 436 ("публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Державної Думи РФ Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.