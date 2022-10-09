СБУ розпочала розслідування нічних обстрілів цивільних об'єктів Запоріжжя

Служба безпеки України розпочала розслідування за фактом обстрілу цивільних об'єктів Запоріжжя в ніч на 9 жовтня. Про це повідомляє телеграм-канал СБУ.

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"Сьогодні вночі по місту Запоріжжя рашисти завдали ракетних ударів по мирних людях. Ворог застосовував тактичну авіацію і випустив 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів міста. Наразі відомо про 12 загиблих. У лікарні знаходиться 49 постраждалих, з них 6 дітей. Частково зруйновано 9-поверховий будинок та п’ять приватних будинків. Пошкоджено понад 50 багатоповерхівок та 20 будинків приватного сектору. За даним фактом Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Секретар запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявив, що внаслідок обстрілів загинуло 17 осіб.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл Запоріжжя та назвав ці дії російських окупантів "абсолютною підлістю" та "абсолютним злом".