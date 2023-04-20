Намагалися викрасти російський літак: СБУ розслідує обставини ракетного обстрілу аеродрому "Канатове"

Служба безпеки України розслідує всі обставини, які призвели до масованого ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області 23 липня 2022 року. Він стався через самовільні дії окремих військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, цей обстріл спровокували самовільні дії окремих військовослужбовців, які вирішили провести так звану "спецоперацію" із заволодіння літаком повітряно-космічних сил РФ, чий пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

"Під час цієї "операції", що проводилася попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію про розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані і дали змогу збройним силам РФ здійснити обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області", - зазначають в СБУ.

Там додають, що внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

"Тож такі дії окремих військовослужбовців, які призвели до тяжких наслідків, загибелі й поранення українських захисників і нашкодили обороноздатності країни, потребують відповідної правової оцінки", - підкреслили в СБУ.

У відомстві повідомили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Зауважимо, як ідеться у матеріалі видання "Українськаї правда", у період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак.

Чоловіки розробили план, який, за словами учасників операції, передбачав, що росіянину дадуть "квадрат", в якому він в обумовлений час влетить в повітряний простір України.

Перед російськими диспетчерами пілот мав імітувати аварію. Україна оголосила б про полон пілота. Росіянин та його родина отримали б гроші та нові документи. Разом із тим, готуючи операцію, українські військові та силовики намагалися дізнатися у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

"Українські військові та правоохоронці кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. Кремль паралельно вів власну гру, намагаючись вивідати секретні дані для себе", - ідеться у статті видання.