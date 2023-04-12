СБУ розслідує жорстоке вбивство окупантами українського воїна

Учора в мережі з’явилось відео, як російські окупанти проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України, повідомляє пресслужба відомства.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – підкреслив голова СБУ Василь Малюк.

Зазначимо, російські нелюди виклали у мережу відео цинічної і жорстокої страти українського полоненого.

На опублікованих кадрах терористи відрізали голову українському захиснику. Країна-агресорка у черговий раз порушила Женевські конвенції та усе можливе, переступивши лінію людянності і совісті.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на відео, зазначивши, що "за все буде відповідь і відповідальність".

Як повідомляє CNN, відео було опубліковане на проросійському каналі у соціальних мережах 8 квітня. Воно було навмисно зняте найманцями "Вагнера" та показує два обезголовлені тіла українських військових, які лежать на землі поруч зі зруйнованим військовим автомобілем.

Друге відео, яке з’явилося у мережі Твіттер та було навмисно сильно розмите.

"На ньому намагаються показати російського бійця, який використовує ніж, аби відтяти голову українського військового. Голос на початку відео наводить на думку, що жертва могла бути досі живою, коли розпочалося насильство", – наголошує видання.

Видання додає, що не мало змоги самостійно перевірити локацію, де були записані обидва відео.

Підкреслимо, що загарбники неодноразово цинічно і жорстоко відносилися до українських військовополонених.

6 березня в інтернеті з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. На вимогу росіян зняти шеврон ЗСУ воїн відповів "Слава Україні!", після чого його розстріляли.

12 березня Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський. А президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.