СБУ схопила замовних вбивць, засланих ліквідувати голів Міноборони і ГУР

Співробітники СБУ запобігли серії замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України, повідомили в самій Службі безпеки.

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У результаті багатоетапної спецоперації правоохоронці знешкодили диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ).

"Зловмисники займались підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста", – йдеться у повідомленні.

За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду у $100-150 тис.

ДРГ була сформована кадровими співробітниками воєнної розвідки РФ для проведення підривної діяльності на території України. До її складу увійшов мешканець окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань "ЛНР" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході.

За завданням координатора з Москви саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств.

"На його пропозицію відповів мешканець Києва. За $5 тис. він погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими", – уточнюють в СБУ.

Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.

"Для замаху на керівників оборонних відомств "зв’язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником вони мали підготувати план ліквідації і подати його на затвердження своїм керівникам в РФ", – розповідають в СБУ.

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове" і зустріч зі спільником.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали обох зловмисників у Ковелі. Під час обшуку у "зв’язкового" виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які наразі переховуються в РФ.

"Заходи з викриття злочинів проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з підрозділами СБУ Волинської області, Національною поліцією та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва", – уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки заявила про виявлення її співробітниками двох ворожих агентів, причетних до діяльності російської агентурної мережі у Миколаївській області.