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СБУ та БЕБ проводять обшуки в банках, що пов'язані з незаконним гральним бізнесом
Співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в банках, котрі причетні до незаконного грального бізнесу. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.
"Співробітники Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України проводять обшуки в декількох регіонах України у фінансових установах. Ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо. Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили вебсайти двійники, на яких вели онлайн-бізнес. При цьому не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір", - сказано в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це близько 2 млрд грн не сплачених податків.
Щоб прикрити свою діяльність згадана група осіб діяла за попередньою змовою з посадовцями фінансових компаній(як резидентів, так і нерезидентів України), а також використовувала реквізити 80 фіктивних компаній.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також для проведення незаконних фінансових операцій, вказана група осіб діяла в змові з посадовцями банків.
Наразі ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
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