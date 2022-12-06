СБУ та БЕБ проводять обшуки в банках, що пов'язані з незаконним гральним бізнесом

Співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в банках, котрі причетні до незаконного грального бізнесу. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

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"Співробітники Бюро економічної безпеки України та Служба безпеки України проводять обшуки в декількох регіонах України у фінансових установах. Ці банки використовувалися низкою компаній, що організували та проводили азартні ігри (гемблінг), букмекерську діяльність (беттінг) тощо. Відбувається документування протиправної діяльності службових осіб суб’єктів господарювання, які з метою ухилення від сплати податків створили вебсайти двійники, на яких вели онлайн-бізнес. При цьому не сплачували податок на прибуток, ПДФО та військовий збір", - сказано в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, орієнтовний щомісячний обсяг тіньових операцій може сягати 12 млрд грн. Це близько 2 млрд грн не сплачених податків.

Щоб прикрити свою діяльність згадана група осіб діяла за попередньою змовою з посадовцями фінансових компаній(як резидентів, так і нерезидентів України), а також використовувала реквізити 80 фіктивних компаній.

Також для проведення незаконних фінансових операцій, вказана група осіб діяла в змові з посадовцями банків.

Наразі ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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