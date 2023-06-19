СБУ та ДБР викрили наркоугруповання, що діяло в Дніпрі під "дахом" райуправління поліції (ФОТО)

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань за матеріалами департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції нейтралізували в Дніпропетровській області злочинну організацію, яка спеціалізувалась на масовому збуті психотропних речовин.

Як повідомляють СБУ та ДБР, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь поліції в цьому регіоні. Зловмисники, налагодили продаж оптових і роздрібних партій метамфетаміну, а їхній продаж здійснювали через розгалужену мережу наркодилерів на території регіону. Встановлено, що організатором діяльності є мешканець Дніпра, який залучив до незаконного бізнесу свою дружину.

Крім цього, зловмисники облаштували "стаціонарний пункт" зі збуту заборонених речовин на одній з міських станцій технічного обслуговування автомобілів.

Там була облаштована спеціальна кімната, де всі охочі могли не лише купити дозу, а й одразу вжити куплений товар. Коштувала така послуга 750 гривень за одну дозу. Таким чином організатори наркобізнесу щомісяця одержували більше 1,5 мільйона гривень прибутку.

Під час масштабної спецоперації в Дніпрі було затримано дев'ять учасників злочинної організації, включно з чотирма згаданими правоохоронцями.

Відбулося 35 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у місцях збуту психотропів, під час яких вилучено чорнові записи, мобільні телефони, ноутбуки та більше 50 розфасованих пакунків з наркотиками.

Усім затриманим повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, придбанні та збуті наркотичних речовин, організації місця для вживання наркотиків (частини 1, 2, 3 статті 255; частини 2, 3, 5 статті 27, частина 4 статті 28, частина 3 статті 307; а також частина 2 статті 317 Кримінального кодексу).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, у тому числі щодо встановлення каналів постачання заборонених речовин.

Заходи з викриття наркосиндикату проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з ДБР, підрозділом внутрішньої безпеки Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.

В свою чергу, як уточнюють в поліції, слідчі дії 18 червня було проведено в Дніпровському районному управлінні поліції Дніпропетровської області. Керівника та заступника начальника райуправління вже відсторонено від виконання обов'язків та в подальшому буде прийняте рішення щодо їх перебування на посадах.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

За фактом причетності поліцейських до протиправних дій головна інспекція проводить службове розслідування. Окрім того, керівництво Нацполіції ініціювало повний аудит діяльності кримінального блоку Дніпровського райуправління, зокрема кожен оперативний співробітник пройде дослідження на поліграфі.