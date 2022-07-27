СБУ та НАБУ затримали керівника охорони чинного нардепа

Співробітники Служби безпеки та Національного антикорупційного бюро затримали керівника особистої охорони одного з народних депутатів України за незаконне зберігання боєприпасів. У нього вилучено декілька ручних осколкових гранат, а також патрони до нарізної вогнепальної зброї.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що він був наближеним до чинного депутата, якого СБУ вважає причетним до роботи на російські спецслужби. Також депутат курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

"У керівника особистої охорони правоохоронці виявили та вилучили матеріали, які свідчать про тривалу підривну діяльність із боку чинного нардепа проти України, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. Після детального вивчення та аналізу виявлених речей і документів діям народного обранця та його спільників нададуть належну правову оцінку", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, співробітники Держбюро розслідувань спільно з прокуратурою Києва затримали за вимагання хабаря одного із заступників директорату департаменту транспорту Київської міськадміністрації.