СБУ та правоохоронці ЄС перекрили канал контрабанди іранського героїну до Євросоюзу: як діяла схема

Служба безпеки України та правоохоронні органи Румунії і Німеччини завершили багатоетапну спецоперацію із ліквідації масштабного каналу контрабанди важких наркотиків з Ірану до Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів, які тривали понад рік, вдалося не лише перекрити канал, а й затримати організатора наркотрафіку у Румунії.

"Спецоперація почалася ще у вересні 2022 року, коли СБУ та Національна поліція України затримали в Одесі двох іноземних наркокур’єрів. Вони намагалися транзитом через Україну переправити до Західної Європи майже 186 кг іранського героїну", - зауважують в СБУ.

Щоб замаскувати "товар", зловмисники приховали його у коробках з подвійним дном, в яких перевозили 16 тонн фініків. Вартість вилученої "партії" наркотиків сягала 11 млн доларів США за цінами чорного ринку.

"Тоді було встановлено, що двоє затриманих входять до складу потужного транснаціонального наркоугруповання. І щоб викрити його організатора, який проживав в одній із країн ЄС, правоохоронці провели додаткові оперативні та слідчі дії у взаємодії з європейськими партнерами. Це дозволило встановити місцезнаходження головного фігуранта, задокументувати його злочинні дії і затримати", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник розробив маршрут переправлення наркотиків морським шляхом через Одеський порт, а після його блокади у зв’язку із агресією рф – використовував порти Румунії і переміщував вантаж в Україну суходолом.

Наразі в Румунії триває розслідування щодо затриманого організатора наркоугруповання.

"Його двом "кур’єрам", яких затримали в Україні, слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів в особливо великих розмірах)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що суд обрав зловмисникам запобіжний захід у виді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції припинили функціонування сталого каналу постачання еквадорського кокаїну до України. Затримано колишнього правоохоронця під час збуту 3,3 кг кокаїну за 135 тис. доларів США.