СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада

Слідчі Служби безпеки зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада.

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Про це повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що справи відкрито за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

"Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи", - зазначив очільник СБУ.

За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

Як зазначив Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких - участь в обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ.

Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва рф, які віддали ці накази.

Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

"Працюємо, аби притягнути до відповідальності кожного рашиста", - підкреслив Малюк.

Нагадаємо, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, 15 листопада стався наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни.