СБУ відкрила провадження через постачання Росії іранських дронів і ракет

Служба безпеки відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання в РФ іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar", - йдеться в повідомленні.

Спецслужба наголошує, що є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади й оборонно-промислового комплексу умисно допомагають РФ у війні проти України.

"Незважаючи на спроби РФ замаскувати "Шахеди" під "Герані", ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема, і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх", – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що провадження відкрили за ч.1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Метою розслідування є поіменне встановлення причетних осіб, спосіб та маршрути перевезення дронів і ракет.

Нагадаємо, що Україна в останні тижні зазнала десятки атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2". Офіційно Іран заперечує постачання безпілотників до Росії, а Кремль заперечує, що його сили використовували іранські безпілотники для атак на Україну.

При цьому Міністерство закордонних справ України заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян зробило його співучасником злочину агресії та військових злочинів, після чого ініціювало розрив дипломатичних відносин із цією країною.