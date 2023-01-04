СБУ відкрило провадження проти колишньої ведучої телеканалу Медведчука NewsOne Панченко

Служба безпеки України відкрила провадження проти проросійської журналістки Діани Панченко, котра тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne, котрий був підконтрольним куму російського президента Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Провадження відкрите за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників)", - сказано в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети цієї журналістки маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Серед іншого, мова йде про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований росіянами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи ворога.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи.

За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Прес-служба СБУ не вказала ні каналу, ні імені журналістки проти якої відкрито провадження, однак на фото опубліковонному прес-службою Діана Панченко, котра тривалий час працювала ведучою на каналі NewsOne.

Нагадаємо, що 28 грудня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій проти ТОВ "Телепростір" (канал UkrLive) та ТОВ "Тайм Медіа" (канал "Перший незалежний"), а також ТОВ "Медіахолдинг "Новини".

Відеохостинг YouTube, що є підрозділом американської корпорації Google, у ніч на 4 лютого 2022 року заблокував акаунти телеканалів "Перший незалежний" та UkrLive, створених на базі закритих "112 Україна", NewsOne та ZIK.