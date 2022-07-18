СБУ викрила 60-річну агентку РФ, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по Києву

Служба безпеки України затримала агентку спецслужб Російської Федерації, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у Києві та області.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

За інформацією правоохоронців, ворог планував використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

"60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з РФ і передавала їм фотографії та геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери", - поінформували у СБУ.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.

Нагадаємо, СБУ 30 червня повідомила про затримання російського агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області. Надалі окупанти мали намір використовувати отриману інформацію для завдання ракетних ударів.