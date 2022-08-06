СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали окупантам нищити інфраструктуру України

У ході контррозвідувальних заходів припинено діяльність російської агентурної мережі, яка збирала розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у Слов’янську, Краматорську та Покровському районі Донеччини.

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Про це повідомили в СБУ.

Крім того, зловмисники "доповідали" агресорам щодо наслідків ворожих ракетно-бомбових ударів, артилерійських обстрілів регіону і масштабу руйнувань житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Встановлено, що одним зі "зв’язкових" російських агентів був представник окупаційної адміністрації РФ. Ним виявися "посадовець" так званого "верховного суду днр", причетний до переслідування та незаконних ув’язнень українців на тимчасово окупованій території Донеччини.

За даними слідства, до складу ворожої агентурної мережі входило 6 місцевих жителів, які були завербовані спецслужбами РФ після початку її повномасштабного вторгнення.

Для збору розвідінформації зловмисники самостійно проводили візуальне спостереження за місцями розташування та переміщенням українських військ.

Зазначається, що отримані дані передавались загарбникам через спеціально створені інтернет-платформи у вигляді координат на електронних картах з підтверджуючими матеріалами фото-, відео фіксації.

Крім того, під час проведення слідчо-оперативних дій у Покровському районі затримано прокремлівського агітатора. Зловмисник поширював в інтернеті пропагандистські публікації, в яких виправдовував збройну агресію рф проти України. Для "розгону" деструктивного контенту використовував власний аккаунт у російських соцмережах.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 серпня, в СБУ повідомили, що знешкодили організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.