СБУ викрила чиновника, який допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини

Співробітники Служби безпеки задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який добровільно погодився співпрацювати з ворогом. За це агресори призначили його керівником т. зв. "державного унітарного підприємства Херсонська залізниця".

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За інформацією правоохоронців, перебуваючи на даній посаді, він організував привласнення техобладнання та рухомого складу місцевих підрозділів "Укрзалізниці" на користь окупантів.

Також він сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів РФ з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, згідно з даними британської розвідки, контроль над переправами через Дніпро стане ключовим фактором у результаті бойових дій у Херсонській області. Херсон має політичне та символічне значення для Росії.