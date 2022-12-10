СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за "приєднання" Запоріжжя до РФ

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах півдня України. Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ (МП), який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" регіону до складу РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що диякон активував профіль у забороненій соцмережі "Вконтакте" і від свого імені "репостив" заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту.

Коментуючи російські публікації, він агітував людей прийти на "виборчі дільниці" і "проголосувати" на користь країни-агресора.

Крім цього, у своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови і культури.

Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах.

Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків російської соцмережі, у тому числі "русская весна".

"Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність фігуранта. Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів", - повідомляють в СБУ.

Наразі клірику повідомлено про підозру за:

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В СБУ додали, що наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинних дій проти державної безпеки України.

Нагадаємо, ректор Почаївської духовної семінарії УПЦ (МП) поширював через соцмережі дописи, якими принижував національну честь та гідність українців. СБУ зібрала беззаперечні докази провини архієпископа та повідомила йому про підозру в антиукраїнській діяльності.