СБУ викрила фермера-колаборанта, який годував окупантів на Київщині

Контррозвідка Служби безпеки встановила ще одного ворожого поплічника, який співпрацював з ворогом під час тимчасової окупації частини Київщини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився фермер Поліської територіальної громади Вишгородського району.

На початку повномасштабного вторгнення він одним із перших підтримав загарбників, які захопили місцеві населені пункти.

"Щоб налагодити контакт з окупантами, колаборант постачав їм оптові партії продовольчих товарів зі своєї тваринницької ферми. Для транспортування продукції "конфіскував" в односельчанина вантажний автомобіль", - зазначають в СБУ.

За даними правоохоронців, у разі відмови віддати вантажівку, погрожував потерпілому "заявити" на нього до місцевої окупаційної адміністрації.

Крім того, "прикриваючись" своїми зв’язками з агресором, він примусово забирав у селян акумулятори, водонасосні станції, генератори, бензопили та інше господарське обладнання і передавав загарбникам.

"Після втечі рашистів зловмисник залишився в одному із селищ і сподівався уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ викрили та задокументували його злочинну діяльність", - повідомляють у відомстві.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Раніше СБУ затримала депутата Куп’янської районної ради, який добровільно пішов на співпрацю з окупантами і організував їм оптові поставки харчової продукції з власного підприємства.