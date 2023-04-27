СБУ викрила голову Полтавського райсуду, яка "зливала" дані про захисників Маріуполя

Служба безпеки викрила ще одну російську агентку серед українських топпосадовців. Фігуранткою є очільниця Полтавського районного суду, яку ФСБ завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, на російську спецслужбу посадовиця вийшла за власної ініціативи на початку повномасштабного вторгнення РФ. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді.

Після захоплення міста жінка добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона "познайомилась" з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Встановлено, що наприкінці березня 2022 року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її "наводкою" загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових.

Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – "здавала" людей до російських каральних органів.

Однак, влітку 2022 року посадовиця виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю і поетапно задокументували злочинні дії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення фігурантки від посади та обрання запобіжного заходу ˗ тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила ще двох прихильниць рашизму, що пішли на добровільну співпрацю з ворогом після тимчасового захоплення півдня України.