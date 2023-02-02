СБУ викрила керівництво добробату на спробі рейдерського захоплення "Бучаводоканалу"

Служба безпеки України ідентифікувала всіх учасників спроби рейдерського захоплення комунального підприємства "Бучаводоканал" у Київській області. Як ідеться в повідомленні спецслужби, серед організаторів злочину – керівництво місцевого добровольчого формування.

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Встановлено, що у серпні 2022 року 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об’єкта водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міськради.

Після проникнення на територію підприємства зловмисники заблокували пересування чотирьох його працівників. Погрожуючи фізичною розправою, рейдери не допускали комунальників до техобслуговування водонапірного пункту та насосів, що спричинило перебої у водозабезпеченні міста.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні Ірпінської міської ради правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру.

Наразі трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за частиною 2 статті 341 КК (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводили співробітники управління СБУ в Києві та Київській області спільно з поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо також, що напередодні СБУ повідомила, що разом з поліцією Києва нейтралізувала в рамках спецоперації транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону. Зловмисники під виглядом двох добровольчих формувань систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови застосовували до них психологічний тиск та насилля.