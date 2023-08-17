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СБУ викрила львівських чиновників - брали хабарі за дозволи на ведення будівництва
Служба безпеки України затримала співробітника Львівської міської ради та архітекторку, яких підозрюють у незаконному механізмі надання дозвільних документів, зокрема йдеться про дозволи на ведення будівництва
Служба безпеки України затримала виконувача обов’язків керівника одного з управлінь Львівської міської ради та архітектору, які пов’язані із корупційною схемою, пише «Громадське».
«Служба безпеки задокументувала та ліквідувала корупційну схему, яка в час війни діяла в Львівській міськраді. На одержанні чергового траншу хабара затримано виконувача обов’язків керівника одного з управлінь ЛМР та місцеву архітекторку. Корумпований посадовець разом з поплічницею налагодили системний протиправний механізм надання дозвільних документів на проведення робіт. Їх вдалося задокументувати та затримати «на гарячому» під час одержання чергового хабара», - йдеться у повідомленні Управління СБУ України у Львівській області.
За даними Управління, за $ 1500 США посадовець Львівської міськради гарантував безперешкодний розгляд і погодження дозвільних документів на проведення реконструкції нерухомості в межах історичного ареалу Львова. Був проведений обшук як в службових приміщеннях управління ЛМР, так і за місцем проживання посередниці, в ході яких співробітниками СБУ було виявлено та вилучено в повному обсязі передані грошові кошти, а також вилучено відповідну дозвільну документацію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Львівському чиновнику, який брав хабарі за дозволи на ведення будівельних робіт, та його спільниці повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч.5 ст. 27 (пособництво);
- ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Зараз триває слідство для з’ясування усіх обставин та встановлення й інших учасників цієї протиправної схеми у Львові. Обом учасникам корупційної схеми загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Також наразі йдеться про відсторонення чиновника від посади й обрання затриманим запобіжних заходів, а розслідування триває.
Нагадаємо, депутата Одеської міської ради Михайла Карпенчука, якого пов'язують із скандальним будівництвом у місті, 19 липня затримали за підозрою у хабарництві.
Як раніше повідомлялось, наприкінці квітня керівництво департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної військової адміністрації викрили в організації корупційної схеми. За хабарі посадовці ХОВА видавали дозвільні документи.