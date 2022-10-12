СБУ викрила митрополита однієї з єпархій УПЦ МП на роботі в інтересах РФ

Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

У рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ..

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку та мобільні термінали;

друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;

інші речові докази, які направлено на експертизу.

У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

В СБУ не називають ім’я підозрюваного, але як повідомлялося 11 жовтня співробітники відомства завітали з обшуком до митрополита УПЦ Іонафана. В поле зору СБУ владика потрапив через публікацію матеріалів із закликом до міжконфесійної ворожнечі. Крім того, йому інкримінують державну зраду і колабораційну діяльність.